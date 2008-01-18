Черновецкий запретит грузовикам въезд в 50-километровую полосу Киева

С 1 марта 2008 года планируется запретить въезд в 50-километровую полосу Киева грузового транспорта. Об этом Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО во время встречи в четверг сообщили мэр Киеве Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО проинформировали, что с 1 марта 2008 года синхронным распоряжением столичного городского председателя и руководителя Киевской ОГА планируется запретить въезд в 50-километровую полосу Киева грузового транспорта. В связи с этим Главпотаможслужба вместе с мэрией разработают соответствующий график работы таможенных складов и других учреждений.

Во время совещания Президент Украины также поставил задание относительно разработки КГГА и МВД мероприятий, направленных на выявление и преодоление коррупции на городском уровне. Президент сделал особенное ударение на том, что преодоление коррупции в столице – это общее задание Киевской городской администрации и соответствующих территориальных подразделений МВД, СБУ и Прокуратуры.