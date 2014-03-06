Львовщина приняла на временное проживание 150 жителей юго-востока Украины

Как сообщила УНИАН заместитель директора департамента социальной защиты населения Львовской облгосадминистрации Оксана Яковец, на горячую линию, открытую для жителей юго-восточных областей Украины и Автономной Республики Крым, по состоянию на 9.00 6 марта обратились 73 семьи, выразившие желание временно пожить во Львовской области. Это 294 человека, в том числе 122 ребенка.

Она отметила, что принять гостей из юго-восточных областей и АР Крым готовы 117 галичан.

Читайте такжеВо Львове на Ратуше вывесили флаг ВМС Украины в поддержку моряков Крыма

Кроме того, по словам Яковец, выразили желание принять людей все руководители санаторно-курортных заведений области, а также частные предприниматели - владельцы гостиничных комплексов в Старосамборском, Сколевском, Золочевском и Перемышлянском районах. К поселению граждан также подключилась и общественная организация «Общественный сектор».

Яковец добавила, что на данное время в области находятся 150 приезжих, половина из них дети. Среди приезжих семь многодетных семей, несколько из них поселены в межрегиональном центре реабилитации в пгт Большой Любинь Городокского района. Гости области полностью обеспечены всеми необходимыми бытовыми условиями, а с питанием помогает община Городокского района.

Заместитель директора департамента отметила, что решаются и вопросы с устройством детей в школы и детские сады. Также, по ее словам, все местные заведения здравоохранения готовы оказывать необходимую медицинскую помощь, а тем семьям, которые находятся в санаторно-курортных заведениях, предоставляют бесплатно медицинские услуги.

Она выразила всем галичанам большую благодарность за их благородство, ведь по состоянию на сегодняшний день предложений для приезжих есть больше, чем людей, которые готовы сюда ехать.

Телефон горячей линии, которая работает в круглосуточном режиме: 0-800-501-727.