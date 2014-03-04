Заблокированным в Крыму украинским военным местные жители помогали продуктами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сегодня на брифинге, комментируя информацию о том, что военнослужащие были отрезаны от воды, еды и света.

Лутковская отметила, что получала информацию от правозащитников, и может пользоваться лишь этой информацией.

“Правозащитники действительно подтвердили, что определенные проблемы с доставкой еды были, но помощь оказывали местные жители”, - сказала Лутковская.

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Она выразила благодарность тем гражданам, которые помогали военнослужащим.

“По моей информации, действительно, местные жители дополнительно доставляли еду военнослужащим в воинских частях”, - сказала омбудсмен.

Кроме того, она отметила героизм военнослужащих, которые проходят службу на границе и в воинских частях в Крыму.

“Находясь под безумным моральным давлением, зная о возможной опасности их родственникам, которые также с ними находились в Крыму, они, тем не менее, не предали, они устояли и смогли перенести эту ситуацию с честью и абсолютно достойно”, - подчеркнула Лутковская.