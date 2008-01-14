Ивано-Франковский горсовет принял бездефицитный бюджет

Ивано-Франковский городской совет принял бюджет города на 2008 год.

Как сообщил на пресс-конференции городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС, общий объем доходов городского бюджета депутатский корпус установил на уровне 528246 млн.грн, расходов – в сумме 527477 млн.грн. В.АНУШКЕВИЧУС считает, что принятый бюджет «является сбалансированным документом и таким, где учтены максимальные потребности каждой отрасли».

Однако у него возникают замечания относительно статей «собственные поступления», где запланировано поступление от продажи земли. «Плата за землю будет осуществляться по новой нормативно-денежной оценке, - отметил он. – Если увидим что что-то не складывается с этими платежами, на сессии будут сделаны коррективы в бюджет города».

В.АНУШКЕВИЧУС также сообщил, что бюджет развития города сессия утвердила в сумме 100 млн. гривен, а в фонд социального развития города предусмотрено 7 млн. гривен.

Так, для педагогов в бюджете предусмотрена не только 100-процентная заработная плата и определенные законом доплаты. Кроме бюджета развития на уровне 16,3 млн. грн., впервые за годы независимости, в бюджете предусмотрены средства на питание детей 3-х и 4-х классов. До сих пор в заведениях образования за бюджетные средства питались только дети 1-х и 2-х классов. В целом, область образования получила бюджет в сумме более 140 млн. грн.

Более 92 млн. грн. предусмотрено в бюджете города на здравоохранение. Почти 11,5 млн. грн. будет составлять бюджет развития для области медицины города. Существенно увеличено финансирование медикаментов и питания больных в медицинских заведениях города. Так, на медикаменты заложено 7 грн. на одного больного против 3, 9 грн. в прошлом году. Соответственно на питание – 5.34 грн. против 2,3 грн. в прошлом году.

Единственная проблема, которую видит городской председатель в главном документе города, это - финансирование заведений культуры Ивано-Франковска. Несмотря на бюджет этой сферы на уровне 14751 млн. грн., В.АНУШКЕВИЧУС считает эту сумму недостаточной. Хотя удалось заложить 200 тыс. грн. на финансирование народных коллективов. Бюджет развития культуры будет составлять 9,1 млн. грн.

Правки и коррективы в бюджет города на 2008 год будут внесены уже в марте, после того, как будет отслежена динамика выполнения доходной и расходной части главного документа Ивано-Франковска.