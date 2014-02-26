Вандалы надругались над могилой бойца "Небесной сотни"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"По факту надругательства над могилой одного из погибших из "Небесной сотни" в поселке Чабаны Киевской области начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Как пишет ZN.UA, неустановленные лица забрали с могилы поминальные венки и сожгли их, надругались над фотографией погребенного. После они устроили костер рядом с могилой.

Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.297 УК Украины, то есть надругательство над могилой.

В настоящее время предпринимаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших правонарушения.

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Напомним, по официальным данным, с 18 по 22 февраля во время столкновений в центре Киева погибли более 80 человек.

Верховная Рада приняла решение предложить следующему президенту страны присвоить звания Героев Украины погибшим участникам акций протеста.