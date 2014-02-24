Одну из улиц Львова назовут в честь Героев Майдана - Садовый

Одна из улиц или площадей Львова будет переименована в честь Героев Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил во время брифинга городской председатель Львова Андрей Садовый.

«Я высказал предложение, чтобы община города заявила о своем желании, какую площадь или улицу назвать именем Героев Майдана. Мы все эти предложения примем во внимание, а затем, методом опроса общественности, сделаем окончательный выбор», - отметил Садовый.

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Он также обратился с предложением объявить 20 февраля Днем Героев Майдана.

«20 февраля – это один из самых трагических дней в истории нашего государства, потому мы и наши потомки должны помнить об этих событиях, чтобы такая беда больше никогда не повторилась во Львове. Поэтому я обращаюсь с предложением, чтобы у нас в государстве 20 февраля было объявлено Днем памяти Героев Майдана», - заявил Садовый.