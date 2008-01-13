Тимошенко: всё равно как называть ФГИУ, лишь бы не был очагом коррупции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что на следующей неделе правительство завершит все кадровые назначения, которые должны осуществляться путем голосования в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам в Кабинете министров.

«Я думаю, что на следующей неделе мы завершим формирование всех кадровых позиций, которые назначаются через Верховную Раду. Я хочу верить в том, что мы завершим», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер-министр не уточнила возможные кандидатуры на должности председателя Фонда государственного имущества и вице-премьер-министра.

По ее словам, в функциональные обязанности будущего вице-премьер-министра будут входить вопросы топливно-энергетического комплекса, промышленности и природных ресурсов.

Ю.ТИМОШЕНКО также не уточнила возможных сроков реорганизации Фонда госимущества в соответствующее министерство.

«Сейчас наша цель – назначить председателя Фонда госимущества и сделать так, чтобы ФГИ не был очагом коррупции в стране, как последние 17 лет. Мне хотелось бы, чтобы, как это ни называлось – фонд или министерство, чтобы он честно и эффективно для государства выполнял свои функции», - пояснила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, в последнее время Фонд госимущества был центром «уничтожения стоимости государственной собственности и прозрачности в трансформации форм собственности».