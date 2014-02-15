Львовский сурок Мышко прогнозирует позднюю весну

По прогнозу львовского сурка, который, увидев свою тень, сбежал из клетки, весна будет поздней и наступит через шесть недель.

Как передает корреспондент УНИАН, «предсказания» сурка озвучил директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.

Сегодня сурок Мышко, недовольный тем, что прервали его зимнюю спячку, сбежал от экологов, когда те пытались достать его из клетки, много свистел и поймать его удалось лишь через несколько минут. Когда в конце концов сурка-«прорицателя» поймали, то, по его прогнозу, он предсказал, что зима продлится еще шесть недель.

Читайте такжеВ США отмечают День суркаКак отметил Антахович, агрессивная реакция сурка проявилась впервые за пять лет.

«Обычно он спокоен. Мы его побеспокоили и он решил бежать. Очевидно, должно быть поздняя весна. То есть, в конце марта - начале апреля мы будем чувствовать настоящее весеннее тепло», - сказал Антахович.

Однако, по его словам, другие природные приметы не предвещают такой поздней весны.

«Можно надеяться, что весна придет на две недели раньше, чем прогнозирует сурок - где-то в середине марта. Например, наши фазаны уже полностью перелиняли и готовы ухаживать за самками, а это одна из примет скорого прихода весны», - отметил Антахович.

Также он рассказал, что в эколого-натуралистическом центре ждут пополнения сурков, поскольку в этом году потеряли две самки-бабачихи Маруси, которые имели более 8 лет, а в следующем году планируется «выход на пенсию» и сурка Мишка, которому также исполняется 8 лет. Средний возраст жизни сурков - 10 лет.

«В этом году нам придется искать молодых сурков и приручать их», - отметил Антахович.

Следует отметить, что прогноз львовского сурка Мышка совпал с прогнозом его «коллеги» из Харькова - сурка Тимки II, который 1 февраля в поселке Гайдары на Харьковщине, проснулся от зимней спячки и предсказал раннюю и холодную весну.