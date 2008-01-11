Компанию Ахметова оштрафовали за злоупотребление монопольным положением

Семь тысяч гривен штрафа за злоупотребление монопольным положением, которое привело к ущемлению прав потребителей, придется заплатить ОАО “Днепроэнерго” -- наибольшей за мощностью тепловой энергогенерирующей компании Украины. “Товарищество стягивало из потребителей экономически необоснованную плату за предоставление услуг централизованного снабжения теплоенергии”, -- говорится в сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета. По требованию запорожского отделения АМКУ, компания “Днепроэнерго” должна привести договоры с потребителями в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Как известно, раньше Хозяйственный суд Запорожской области прекратил процедуру банкротства компании “Днепроэнерго”, которая длилась с 2001 года. Все долги были погашены ОАО "Павлоградуголь" и ОАО "Шахта "Комсомолец Донбасса" -- предприятиями, принадлежащими компании Ахметова СКМ.