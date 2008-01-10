Новый шеф Ивано-Франковской милиции: коллектив здоров, но работать будут не все

Заместитель министра внутренних дел Украины Михаил КЛЮЕВ представил личному составу нового руководителя УМВД Украины в Ивано-Франковской области.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью МВД Украины, согласно приказу министра от 9 января на эту должность назначен генерал-майор милиции Василий КУЗНЕЦОВ, который с февраля 2005 и до января 2007 года руководил этим территориальным управлением.

Во время официального представления М.КЛЮЕВ от имени министра поблагодарил полковника милиции Ивана СТРУКА за службу и сообщил, что его опыт и профессиональные качества будут востребованы в новой должности. В свою очередь новый начальник УМВД заверил: “Я знаю этот коллектив, он в основном здоров, а потому резких кадровых изменений не будет. Правда, будут работать только те, кто не имеет за собой негативного «шлейфа» и не запятнал себя в глазах общественности”.