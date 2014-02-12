В Черкассах за взлом электронной почты хакер заплатил штраф более 12 тысяч гривен

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, ведомство поддержало государственное обвинение в отношении жителя Черкасс, которого обвиняли в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.

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Установлено, что мужчина в сентябре 2013 года незаконно взломал электронный почтовый ящик гражданина, а полученную информацию за вознаграждение передал заказчику.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину в совершении уголовного правонарушения. Суд согласился с позицией прокурора и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. 750 грн.