СМИ: Сайт Минобороны Эстонии мог стать жертвой украинских хакеров

Как сообщили эстонские СМИ, пресс-секретарь министерства обороны Артур Югасте сказал изданию Postimees, что пока не может подтвердить факт хакерской атаки, возможно страница не открывается из-за технического сбоя, но причины возникшей проблемы будут вскоре установлены, сообщает РИА Новости.

Группировка Anonymous Ukraine уже разместила в сети обращение, в котором подтвердила хакерскую атаку на сайт Минобороны Эстонии и выступила против партнерства Украины и НАТО.

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"Мы хотим, чтобы руководство НАТО услышало наш голос, голос украинского народа. Мы не должны быть слугами НАТО. Украинцы не хотят умирать за интересы стран-членов НАТО. Украине не нужен блок НАТО. Украина не нуждается в Европейском союзе. Украине не нужна и Россия. Украина не должна быть ничьим рабом. Мы выступаем за независимую Украину. Руки прочь от Украины!", - говорится в заявлении.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что рота морской пехоты Феодосийского отдельного батальона украинской морской пехоты примет участие в командно-штабных учениях сил реагирования НАТО Steadfast Jazz-2013, которые пройдут со 2 по 9 ноября на территории Польши.