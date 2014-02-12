Жена приговоренного к пожизненному заключению бизнесмена просит Президента вмешаться

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Бахваловой, в 2005 году ее муж, который был совладельцем херсонского рынка "Шуменский", по оговору своего друга и партнера по бизнесу был задержан по подозрению в убийстве местного уголовного авторитета.

Как отметила жена Шпинди, сотрудники правоохранительных органов жестоко избили ее мужа, выбросили из окна 4-этажного нежилого дома, а затем загипсованного заставили подписать "явку с повинной в убийстве сначала 17, а затем сократили до шести человек".

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По словам Бахваловой, в ходе судебных заседаний в Апелляционном суде Николаевской области ее муж и адвокат пытались доказать невиновность, а когда стало понятно, что все старания напрасны, подсудимый в зале судебного заседания вскрыл себе вены.

Жена бизнесмена заметила, что вынесенный Шпинде в декабре 2009 года приговор о пожизненном заключении был обжалован в Верховный суд, который отменил решение суда первой инстанции и направил дело на повторное рассмотрение в тот же суд.

По словам Бахваловой, единственной целью этого уголовного преследования является завладение определенными лицами, в том числе из правоохранительных структур, долей, которую имел в своем бизнесе ее муж.

Комментируя ситуацию, правозащитник Богдан Хмельницкий отметил, что с таким тотальным нарушением прав человека он еще за свою практику не сталкивался, "когда человек, доведенный до отчаяния, чтобы доказать свою невиновность, пытается в суде укоротить себе жизнь".