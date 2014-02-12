Аэропорт «Одесса» изменил график рейсов из-за тумана

Как передает корреспондент УНИАН, отменен рейс из Шереметьево (Россия), ожидавшийся в 00.10.

Рейс из Стамбула (Турция), ожидавшийся в 9.10, планируется принять в 11.10, из Шереметьево – вместо 9.45 планируется принять в 12.55.

Также перенесена отправка рейса на Стамбул - на 12.00 с 10.05, рейса на Шереметьево - на 14.00 с 10.35, и отменен самолет на Шереметьево (02.55).

Сегодня в 7.00 вылетел только самолет в Борисполь. Остальные самолеты пока ожидаются по расписанию.

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Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

По итогам 2012 года аэропорт «Одесса» увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.