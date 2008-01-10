Кабмин хочет вернуть институт госсекретарей

Правительство планирует восстановить институт государственных секретарей в системе Секретариата Кабинета Министров и министерств.

Об этом говорится в доработанной Программе деятельности Кабинета Министров, обнародованной сегодня на Правительственном портале.

В частности, правительство планирует восстановить институт госсекретарей путем принятия Закона «О Кабинете Министров Украины» в новой редакции и новой Конституции Украины.

Кроме того, правительство планирует законодательно закрепить принципы и механизмы коллегиальности в принятии решений Кабинетом Министров, определить статус членов правительства как политических должностей, а также ввести конституционный механизм контрассигнации.

Реформирование министерств и других центральных органов исполнительной власти предусматривает существенное увеличение контроля общественности за деятельностью власти, усиление политической ответственности благодаря секторному подходу в управлении процессами общественно-политической жизни, а также оптимизацию структуры органов исполнительной власти путем ликвидации или преобразования их в правительственные органы в составе министерств.

При этом, правительство предлагает обеспечить, в том числе при необходимости, на конституционном уровне, четкое разграничение между полномочиями правительства как высшего органа в системе исполнительной власти и органами, которые осуществляют регуляторные и контрольные функции (национальные комиссии, Антимонопольный комитет, Служба безопасности Украины, Государственный комитет телевидения и радиовещания).