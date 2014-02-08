В Украине остаются обесточенными 19 населенных пунктов

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Украине пока остаются обесточенными 19 населенных пунктов.

В течение суток восстановлено электроснабжение населенных пунктов в Николаевской области. "По состоянию на 7 час. 8 февраля остаются обесточенными 19 населенных пунктов в Одесской области", - говорится в сообщении пресс-службы мынестерства. К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter