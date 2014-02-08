В Украине остаются обесточенными 19 населенных пунктов
08:09, 08 февраля 2014Общество
2
По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Украине пока остаются обесточенными 19 населенных пунктов.
В Украине остаются обесточенными 19 населенных пунктов
В течение суток восстановлено электроснабжение населенных пунктов в Николаевской области.
"По состоянию на 7 час. 8 февраля остаются обесточенными 19 населенных пунктов в Одесской области", - говорится в сообщении пресс-службы мынестерства.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter