Губернатор Сумщины назвал причину кровавого ДТП на переезде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сказал председатель Сумской облгосадминистрации Игорь Яговдик.

Читайте такжеОбнародован список погибших и пострадавших в ДТП на Сумщине«Вчера водитель был обследован на наличие в крови алкоголя: проба показала, что он был трезв, в нормальном состоянии, адекватно реагирует на обстоятельства. Автомобиль «Рута» был в исправном состоянии. Есть вопрос к перевозчику, который обслуживает этот маршрут. В частности, правоохранители заявляют об отсутствии трудового соглашения между перевозчиком и водителем. Также выясняются вопросы паспортизации маршрута, согласования движения через переезд непосредственно с железнодорожниками и тому подобное. В любом случае, в данном случае мы говорим о человеческом факторе, который, к сожалению, присутствует в этой ситуации», - отметил Яговдик.

При этом он не смог ответить на вопрос относительно психологического состояния водителя на момент аварии, поскольку журналистам стало известно, что в январе повесился его отец.

Читайте такжеКабмин поможет потерпевшим и семьям погибших в Сумской областиПредседатель ОГА также рассказал, что водитель, которому объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины до решения суда относительно избрания ему меры пресечения.

Кроме того, губернатор заметил, что пока не владеет информацией о том, что якобы пассажирский дизельный электропоезд «Харьков-Сумы-Ворожба», в котором ехали 163 пассажира, шел с опозданием.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в 15:28 на железнодорожном переезде вблизи сел Беланы и Выры Белопольского района пассажирский поезд «Харьков-Ворожба» сбил маршрутный микроавтобус. Поезд протащил маршрутку по железнодорожному полотну около 300 метров. В результате аварии погибли 12 человек, в том числе один ребенок. Еще 6 пострадавших, в том числе 1 ребенок, находятся в больнице. Все они – пассажиры маршрутного автобуса.

Открыто уголовное производство.