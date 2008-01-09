«Энергоатом» получил главу

Руководителем НАЭК "Энергоатом" назначен Юрий КОВРИЖКИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Он сообщил, что до этого назначения Ю.КОВРИЖКИН был советником одного из его заместителей, еще раньше - первый вице-президент - технический директор “Энергоатома”. Также Ю.КОВРИЖКИН занимал должность директора Запорожской АЭС.

Отметим, до этого “Энергоатом” с октября 2006 года возглавлял Андрей ДЕРКАЧ, который был уволен правительством 8 ноября 2007 года в связи с избранием народным депутатом. Обязанности президента НАЭК «Энергоатом» с 9 ноября исполнял первый вице-президент по экономической политике и корпоративному развитию компании Никита КОНСТАНТИНОВ.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.