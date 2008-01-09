Тимошенко: до потери «Нафтогаза» оставалось несколько недель

На сегодняшнем заседании Кабинета Министров планируется создать межведомственную комиссию по вопросам проверки финансово-хозяйственной деятельности НАК “Нафтогаз Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании правительства сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она заявила о необходимости отдельно заслушать доклад руководителя НАК “Нафтогаз Украины” по анализу работы НАК за последние семь лет.

“И вы посмотрите в динамике, что сделали с самой мощной газотранспортной системой Украины. Я думаю, что десяток таблиц, которые мы рассмотрим на ближайших заседаниях Кабмина, просто вас поразят. И я думаю, что мы находились с вами буквально в нескольких неделях от того, чтобы раз и навсегда потерять эту мощную государственную собственность, которая имеет геополитическое значение”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что в комиссию по проверке финансовой деятельности НАК “Нафтогаз Украины” войдут представители всех силовых структур, КРУ, Минфина, Минэкономики и другие представители органов исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, 2 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство создаст специальную комиссию с чрезвычайными полномочиями для проверки финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нафтогаз Украины».

«Необходимо в течение месяца провести такую проверку, чтобы было очевидно, кто довел НАК «Нафтогаз Украины» до такого состояния, какие структуры и люди стоят за этим», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что намерена лично контролировать работу этой комиссии каждые 2-3 дня.

Напомним, 13 декабря представители компаний, которые руководят активами кредиторов “Нафтогаза”, заявили о возможном объявлении после 31 декабря 2007 года технического дефолта компании НАК «Нафтогаз Украины» в связи с отсутствием финансового отчета за 2006 год. По словам управляющих компаний, инвесторы могут заявить к досрочному погашению еврооблигации НАК на сумму 500 млн. долл.

26 декабря 2007 года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство остановило возможность объявления банкротом НАК «Нафтогаз Украины».

2 января Ю.ТИМОШЕНКО снова заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства. По ее словам, компания не имеет утвержденного баланса газа на 2008 год, и имеет такую кредиторско-дебиторскую задолженность, которая свидетельствует о том, что «финансовое здоровье компании не обеспечено».

По ее словам, для сохранения компании правительство готово осуществить санацию предприятия за счет прямых бюджетных ассигнований, а также предоставить систему необходимых льгот.

Тогда же глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сообщил, что «Нафтогаз» завершила 2007 год с убытком около 5 млрд. грн., тогда как в 2006 году убыток компании составил 2,5 млрд. грн.

В госбюджете на 2008 год предусмотрено предоставление государственных гарантий по обязательствам НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 12 млрд. грн.

Cправка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Предприятия, входящие в НАК "Нафтогаз Украины", в январе-ноябре 2007 г. увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 9,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, до 18 млрд. 620,2 млн. грн.

В 2006 году предприятия, входящие в НАК "Нафтогаз Украины", увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 30,3%, или на 3,552 млрд. грн., по сравнению с 2005 годом, до 15 млрд. 289,7 млн. грн. при консолидированном доходе 64,7 млрд. грн, что соответствует налоговой нагрузке в размере 23,6% оборота.