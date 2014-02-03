Синоптики заявляют, что сегодня в Украине будет самая последняя холодная ночь

Ближайшей ночью в восточных областях Украины ожидается местами до -18-20 градусов. Это будет последняя морозная ночь в Украине, потому что именно 4 февраля начинается постепенное потепление, которое обусловит уже во второй половине недели оттепель, сообщает Opogode.ua.

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В большинстве областей Украины 4 февраля ночью ожидается -9-15, на востоке до -20, днем повысится температура воздуха до 2-10 градусов мороза. В западных областях и в южной части будет теплее на 3-7 градусов.

Над Украиной завтра расположится центр антициклона, поле высокого атмосферного давления. Поэтому практически везде ожидается ясная, днем солнечная, сухая погода. На дорогах Украины удержится гололедица.