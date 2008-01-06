Сегодня Украина отмечает Сочельник

Сегодня Украина и весь православный мир, который живет по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью. В этот день завершается Рождественский (или Филиппов) пост.

На столе должны быть 12 постных блюд, в честь 12-ти апостолов. Обязательными на предрождественском ужине должны быть кутья и узвар. Постятся далеко не все украинцы, но накрывать на стол 12 постных блюд на Сочельник уже стало традицией для всей Украины.

А с первой звездой уже можно колядовать. За библейскими преданиями, именно она указала волхвам на место рождения Иисуса.

У обряда колядования еще дохристианские корни, когда наши предки почитали Солнце праздником Коляды. Когда приходят колядники, важно первым в дом впустить парня. Согласно обычаю, он принесет в дом мир и покой.

Вечером, ближе к полуночи, начнутся торжественные богослужения, которые напоминают о большом событии, с которого начался отсчет новой эры.

Существует на Сочельник и погодное поверье: если на Богатую кутью иней или снег – то лето будет дождливым.