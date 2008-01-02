На шахте Засядько - пожар, идёт эвакуация

На шахте им. Засядько в Донецке произошел пожар. Проводится экстренная эвакуация рабочей смены.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центральном штабе Государственной военизированной горно-спасательной службы в Донецке, сегодня в 21.10 на шахте им. Засядько, в 17-м западном конвеерном ходке пласта М3 произошел пожар, в выработке наблюдается задымление. В связи с этим проводится экстренная эвакуация рабочей смены. Как сообщили в штабе, в течение дня в шахте находились 330 человек, сколько из них сейчас в районе пожара – уточняется.