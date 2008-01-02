На шахте Засядько - пожар, идёт эвакуация
22:11, 02 января 2008Общество
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Масштабы и причины пожара выясняются
На шахте им. Засядько в Донецке произошел пожар. Проводится экстренная эвакуация рабочей смены.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центральном штабе Государственной военизированной горно-спасательной службы в Донецке, сегодня в 21.10 на шахте им. Засядько, в 17-м западном конвеерном ходке пласта М3 произошел пожар, в выработке наблюдается задымление. В связи с этим проводится экстренная эвакуация рабочей смены. Как сообщили в штабе, в течение дня в шахте находились 330 человек, сколько из них сейчас в районе пожара – уточняется.
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