Луганский уголь обошелся Украине в 55 жизней

В прошлом году на шахтах Луганской области погибли 55 горняков.

Как сообщили УНИАН в Луганском территориальном управлении Госгорпромнадзора, по предварительным данным, в 2007 году на луганских шахтах добыто 25 млн. тонн угля.

За каждый миллион тонн угля область в среднем заплатила 2,2 жизней горняков.

Во времена СССР этот показатель составлял одну шахтерскую жизнь за 1 млн. тонн угля.