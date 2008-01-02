Луганский уголь обошелся Украине в 55 жизней

14:47, 02 января 2008
Общество
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В СССР было в 2 раза меньше

В прошлом году на шахтах Луганской области погибли 55 горняков.

Как сообщили УНИАН в Луганском территориальном управлении Госгорпромнадзора, по предварительным данным, в 2007 году на луганских шахтах добыто 25 млн. тонн угля.

За каждый миллион тонн угля область в среднем заплатила 2,2 жизней горняков.

Во времена СССР этот показатель составлял одну шахтерскую жизнь за 1 млн. тонн угля.

 

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