Луганский уголь обошелся Украине в 55 жизней
14:47, 02 января 2008Общество
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В СССР было в 2 раза меньше
В прошлом году на шахтах Луганской области погибли 55 горняков.
Как сообщили УНИАН в Луганском территориальном управлении Госгорпромнадзора, по предварительным данным, в 2007 году на луганских шахтах добыто 25 млн. тонн угля.
За каждый миллион тонн угля область в среднем заплатила 2,2 жизней горняков.
Во времена СССР этот показатель составлял одну шахтерскую жизнь за 1 млн. тонн угля.
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