В Украине ввели новые стандарты на бензин и дизтопливо

С 1 января 2008 года в Украине введены в действие новые национальные стандарты "Бензины автомобильные повышенного качества" и "Дизельное топливо повышенного качества", отвечающие требованиям Евро-3 и Евро-4.

Стандарты были утверждены приказом Государственного комитета по техническому регулированию и потребительской политики (№244 от 3 октября 2007 года) и вступили в силу с 1 января 2008 года.

Новые стандарты утверждены во исполнение Меморандума от 21 августа 2006 года о партнерстве между Кабинетом министров и предприятиями и компаниями, работающими на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов.

До 2011 года новые стандарты будут действовать параллельно со старыми. Это объясняется необходимостью модернизации ряда нефтеперерабатывающих заводов, которые на сегодня пока не способны выпускать нефтепродукты такого качества.

На сегодня, топливо стандартов Евро-3 и Евро-4 выпускает только Лисичанский НПЗ (ОАО "ЛИНИК", Луганская обл.). В частности, дизтопливо стандарта Евро-4 составляет около 50% от общего объема производства такого топлива на заводе.

Планируется, что Одесский НПЗ после реконструкции начнет выпуск топлива по новым стандартам уже в начале 2008 года.

Остальным предприятиям требуется построить или модернизировать установки гидроочистки дизельного топлива и построить блоки изомеризации.

Справка УНИАН. На сегодня два - Херсонский и Одесский - из шести украинских нефтеперерабатывающих заводов находятся на реконструкции.

Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива, и 6 млн. тонн мазута. По данным Минтопэнерго, импортные нефтепродукты в общем объеме потребления составляют 30-35%. Треть из них ввозится из России, а остальные поставляются нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси, Литвы, Болгарии и др.