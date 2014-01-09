Главное за день: обзор топ-новостей

Общественный Совет Майдана требует от оппозиции единого кандидата и роспуска парламента

Общественный совет Майдана требует от оппозиции выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, начать блокирование Верховной Рады с первого дня зимней сессии и добиться роспуска парламента.

Если же оппозиционеры не смогут заблокировать парламент и остановить бюджетный процесс, то они должны составить свой ​​151 мандат, заявили представители ОСМ.

Также сегодня Майдан объявил о создании стачкома, а солист группы "Тартак" Сашко Положинский заявил, что, возможно, просить исключить его из состава совета ВО «Майдан».

Кроме того, влияние украинского студенчества на создание Майдана признали событием года в украинском образовании.

Сегодня же украинская оппозиция заявила, что обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с незаконным задержанием активистов Евромайдана.

Вместе с тем председатель ВР Владимир Рыбак призвал срочно подготовить изменения в закон об амнистии участников Евромайдана.

По его мнению, судебная практика показала, что этот закон не может быть реально использован в течение 10 дней со дня вступления в силу.

Также в это воскресенье, 12 января, на Майдане состоится первое в Новом году Народное вече, где планируется объявить план действий на ближайшее время

Кабмин запретил загранкомандировки большинства бюджетников

В загранкомандировки бюджетники в 2014 году смогут поехать только по решению Кабмина, Президента, главы АП, спикера парламента, генпрокурора, главы МИД, министра внутренних дел, председателя СБУ или главы Службы внешней разведки.

В ЕС рассказали об успехах в спасении Греции, Латвии, Португалии, Ирландии и Испании

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявляет, что программы финансовой помощи проблемным странам еврозоны при их упорном воплощении сработали и помогли избежать дефолта в нескольких странах ЕС

Милиция ищет шестого подозреваемого в избиении Чорновол

Милиция активно ищет шестого подозреваемого в избиении журналистки и общественного деятеля Татьяны Чорновол, заявил глава ведомства Виталий Захарченко.

ЦИК зарегистрировала Даценко и Пилипишина народными депутатами

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух народных депутатов Украины, избранных на повторных выборах 15 декабря 2013 года.

За автомобилистами могут закрепить право на компенсацию при утилизации авто

Кабинет министров Украины предлагает законодательно закрепить право собственников транспортных средств, которые передают автомобили на утилизацию, на получение компенсации в виде возмещения их стоимости в порядке и на основании методики начисления, установленных правительством.

Львов во время новогодне-рождественских праздников посетило 120 тысяч туристов

В общем, в период от 19 декабря до 19 января в городе ожидается около 230 тысяч туристов

Правительство одобрило отмену НДС на импорт газа - министр

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил законопроект об отмене взимания НДС при импорте природного газа, сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Кроме того, он заявил, что Украина на данном этапе отказывается от реверсного газа из Европы, потому российский газ дешевле.

По его словам, "Нафтогаз" и "Газпром" уже подписали соглашение об установлении цены газа на 1 квартал 2014 года в размере 268,5 долл.. за тыс. куб. м..

Человеческий фактор однозначно стал одной из причин пожара в Харькове - Болотских

Причиной пожара на ювелирной фабрике в Харькове могло стать нарушение техники безопасности и правил пожарной безопасности плюс так называемый "человеческий фактор", сообщил в четверг председатель ДСНС Михаил Болотских.

Вместе с тем он заявил, что спасательные службы во время ликвидации пожара сработали оперативно, профессионально и качественно.

На Олимпиаде в Сочи 45 спортсменов из Украины будут соревноваться в 11-ти видах спорта

На Зимней Олимпиаде, которая пройдет в Сочи с 7 до 23 февраля, по предварительным данным, 45 украинских спортсменов, из которых 23 женщины и 22 мужчины, будут соревноваться в 11-ти из 15-ти видов спорта.

В январе Кабмин выплатил пенсий на 6 млрд грн

По состоянию на 9 января объем пенсионных выплат за январь составил 6 млрд грн, что соответствует плановому графику выплаты пенсий, сообщил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

Кроме того, он сказал, что Программа промышленной кооперации с Россией должна в феврале этого года заработать на полную мощность, но одновременно Украина должна начать практические переговоры с Европейским Союзом о заключении Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.