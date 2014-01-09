На Олимпиаде в Сочи 45 спортсменов Украины будут соревноваться в 11-ти видах спорта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин.

«Наши спортсмены выступят в 11-ти из 15-ти видов спорта. На сегодняшний день окончательная цифра еще не подведена, но, по предварительным данным, число спортсменов от нашей страны будет 45... Окончательная цифра будет к концу месяца», - сказал Сафиуллин.

Он сообщил, что в соревнованиях по биатлону примут участие 11 украинских спортсменов, 8 лыжников, по 6 спортсменов — фристайл и санный спорт, фигурное катание и сноубординг - по 4.

Украинцы не будут принимать участия в соревнованиях по хоккею, керлингу, скоростному бегу и скелетону.

Также Сафиуллин отметил, что Украина ожидает хороших результатов от украинских спортсменов в биатлоне (женщины) и фристайле.

«Это виды спорта, в которых мы надеемся на какие-то медали... Во всех других видах спорта у нас, к сожалению, надежд очень мало», - сказал Сафиуллин.

При этом министр отметил, что украинские спортсмены за золотую медаль на Олимпийских играх получат по 125 тысяч долларов, за серебряную — 80, за бронзовую — 55 тысяч долларов.