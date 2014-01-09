На Олимпиаде в Сочи 45 спортсменов Украины будут соревноваться в 11-ти видах спорта
На Зимней Олимпиаде, которая пройдет в Сочи с 7 по 23 февраля, по предварительным данным, 45 украинских спортсменов, из которых 23 женщины и 22 мужчин, будут соревноваться в 11-ти из 15-ти видов спорта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин.
«Наши спортсмены выступят в 11-ти из 15-ти видов спорта. На сегодняшний день окончательная цифра еще не подведена, но, по предварительным данным, число спортсменов от нашей страны будет 45... Окончательная цифра будет к концу месяца», - сказал Сафиуллин.
Он сообщил, что в соревнованиях по биатлону примут участие 11 украинских спортсменов, 8 лыжников, по 6 спортсменов — фристайл и санный спорт, фигурное катание и сноубординг - по 4.
Украинцы не будут принимать участия в соревнованиях по хоккею, керлингу, скоростному бегу и скелетону.
Также Сафиуллин отметил, что Украина ожидает хороших результатов от украинских спортсменов в биатлоне (женщины) и фристайле.
«Это виды спорта, в которых мы надеемся на какие-то медали... Во всех других видах спорта у нас, к сожалению, надежд очень мало», - сказал Сафиуллин.
При этом министр отметил, что украинские спортсмены за золотую медаль на Олимпийских играх получат по 125 тысяч долларов, за серебряную — 80, за бронзовую — 55 тысяч долларов.