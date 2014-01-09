Положинский: Вряд ли я смогу долго продержаться в совете Майдана

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию Главком.

Как сказал певец, работа в совете ВО "Майдан" не для него, поскольку это "не совсем то", в чем он видит "свою пользу и свою нужность", и есть, по его мнению, люди, которые значительно более достойны того, чтобы входить в состав этого совета.

"Я не хочу называть конкретных имен, потому что могу кого-то пропустить и получится не очень хорошо. Такие люди есть. Я хочу ввести их в состав этого совета, потому что искренне верю - они могут более эффективно работать в этом органе, чем я. Кроме этого, я чувствую, что это - не мое. Сидеть голосовать - противоречит моей природе. Но в тех условиях эффективно реализовывать те функции, которые на меня положили, я не могу", - сказал Положинский.

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По его словам, работа совета Майдана во многом напоминает работу Верховной Рады, и в таких условиях он "просто не выдержит". В то же время, отвечая на вопрос, завершится ли на этом его политическая деятельность, Положинский подчеркнул, что она не политическая и не завершится.

"Я это не называю политической деятельностью. Я это называю общественной или гражданской деятельностью. И, конечно, она будет продолжаться", - заявил певец.

Солист "Тартака" Александр Положинский является активным участником акций протеста в Украине. В частности , во время провокаций под Администрацией Президента 1 декабря он пытался помешать силовому штурма здания в то время, когда на место событий еще не прибыл ни один политик. Во время Народного вече 22 декабря, когда было объявлено о создании народного объединения "Майдан", Положинский вошел в состав совета этого объединения.