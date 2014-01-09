Оппозиция обратилась в ЕСПЧ из-за незаконного задержания активистов Евромайдана

Об этом сегодня сообщил народный депутат от ”Батькивщины” Павел Петренко, информировали УНИАН в пресс-службе партии.

В частности, по его словам, по делам задержанных активистов Евромайдана, которые еще находятся в СИЗО, уже подготовлены и направлены соответствующие заявления в Европейский суд по правам человека.

Кроме того, народный депутат отметил, что адвокаты сейчас готовят соответствующие иски о возмещении ущерба в пользу всех активистов Евромайдана, по которым незаконно по состоянию на сегодняшний день не закрыты уголовные производства.

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”Специальное законодательство предусматривает прямую материальную ответственность следователей и прокуроров за незаконное уголовное преследование граждан. В связи с тем, что на сегодняшний день есть закон о декриминализации всех участников протеста, начиная с 26 декабря прошлого года можно поднимать вопрос о возмещении ущерба за каждый день незаконного преследования в пользу наших активистов”, - подчеркнул Петренко.

Более того, по его словам, адвокаты евроактивистов уже подготовили ряд заявлений о преступлении против сотрудников правоохранительных органов. Поскольку, начиная с 6 января этого года, следователи и процессуальные руководители, которые ведут все дела против активистов Евромайдана, совершают уголовное преступление - это незаконное уголовное преследование и содержание под стражей, подчеркнул депутат.

”Они несмотря на принятый закон о декриминализации активистов совершили преступную бездеятельность – не предприняли никаких процессуальных действий. Такие деяния караются лишением свободы от 5 до 8 лет”, - отметил Петренко.