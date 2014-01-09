Кабмин запретил зарубежные командировки почти всех бюджетников
В зарубежные командировки бюджетники в 2014 году смогут поехать только по решению Кабмина, Президента, главы АП, спикера парламента, генпрокурора, главы МИД, министра внутренних дел, главы СБУ или председателя Службы внешней разведки.
Кабинет министров постановлением от 25 декабря 2013 года № 969 внес изменения в мероприятия по экономному и рациональному использованию средств органами государственной власти, предприятиями и организациями, которые финансируются из госбюджета, пишет ZN.UA.
Постановлением, в частности, до 1 января 2015 года запрещены все служебные командировки бюджетников.
Однако эта норма не касается "долгосрочных командировок дипломатических работников и поездок делегаций и лиц, определенных актами президента Украины, Кабинета министров, а также председателем Верховной Рады, премьер-министром, генеральным прокурором, главой администрации президента, министром иностранных дел, министром внутренних дел, председателем СБУ и председателем Службы внешней разведки".
Как отмечается в постановлении, эти зарубежные командировки должны быть "вызваны насущной необходимостью" и осуществляются "в том числе для решения проблемных вопросов развития отдельных отраслей экономики, участия в деятельности международных организаций, членом которых является Украина в соответствии с международными договорами Украины, а также с целью обеспечения выполнения решений по приему (экстрадиции) из-за границы лиц, находящихся под стражей".