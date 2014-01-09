Кабмин запретил зарубежные командировки почти всех бюджетников

Кабинет министров постановлением от 25 декабря 2013 года № 969 внес изменения в мероприятия по экономному и рациональному использованию средств органами государственной власти, предприятиями и организациями, которые финансируются из госбюджета, пишет ZN.UA.

Постановлением, в частности, до 1 января 2015 года запрещены все служебные командировки бюджетников.

Однако эта норма не касается "долгосрочных командировок дипломатических работников и поездок делегаций и лиц, определенных актами президента Украины, Кабинета министров, а также председателем Верховной Рады, премьер-министром, генеральным прокурором, главой администрации президента, министром иностранных дел, министром внутренних дел, председателем СБУ и председателем Службы внешней разведки".

Как отмечается в постановлении, эти зарубежные командировки должны быть "вызваны насущной необходимостью" и осуществляются "в том числе для решения проблемных вопросов развития отдельных отраслей экономики, участия в деятельности международных организаций, членом которых является Украина в соответствии с международными договорами Украины, а также с целью обеспечения выполнения решений по приему (экстрадиции) из-за границы лиц, находящихся под стражей".