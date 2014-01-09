Программа промышленной кооперации с Россией должна заработать на полную мощность - Азаров

Программа промышленной кооперации с Россией должна в феврале этого года заработать на полную мощность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая сегодня заседание правительства.

«Экономика, которая опирается на промышленность, где во многих секторах на 75% оборудование изношено, не имеет никакой перспективы в глобальной конкуренции. Мы в этом убедились в прошлые годы… Что надо сделать немедленно? Во-первых, уже с февраля запустить на полную мощность программу промышленной кооперации с Россией, которая дает нам в ближайшие годы сотни тысяч рабочих мест и гарантии для бюджетов всех уровней, что будет финансовой базой для развития нашего отечественного рынка», - сказал премьер.

Также Азаров подчеркнул необходимость работы ЗСТ между странами СНГ на полную мощность, что важно для отечественной экономики.

«За это лично отвечает вице-премьер-министр (Юрий) Бойко», - добавил Азаров.