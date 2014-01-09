В ЕС рассказали об успехах по спасению Греции, Латвии, Португалии, Ирландии и Испании

Об этом говорится в речи Баррозу в Афинах, посвященной началу председательства Греции в ЕС, которую распространила пресс-служба Еврокомиссии.

"Важно сейчас, что приложенные усилия не были напрасными, что успех программ помощи не подвергался риску. Потому что эти программы срабатывают, если их правильно воплощать", - сказал Баррозу.

"Возьмите пример Ирландии. Меньше месяца после завершения программы финансовой помощи Ирландия была способна осуществить заимствование немного более, чем под 3%. Этот показатель ниже, чем проценты, которые платят некоторые страны, которые не обращались за финансовой помощью", - добавил он.

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"Возьмите, например, Латвию. Латвия прошла через суровую программу финансовой помощи и сейчас имеет самые большие темпы роста экономики в ЕС, не говоря уже о еврозоне", - сказал Баррозу.

Ирландия после начала финансового кризиса в еврозоне запросила 67,5 млрд евро финансовой помощи, а Латвия – 7,5 млрд евро от Международного валютного фонда и стабилизационного фонда ЕС.

По словам Баррозу, Испания намерена завершить программу спасения своих крупнейших банков уже в этом месяце, она запросила ранее 100 млрд евро на эти цели и получила 41 млрд евро.

Баррозу также отметил, что в Португалии, также пораженной кризисом, со второго квартала прошлого года наблюдается стабильный экономический рост. Лиссабон ранее запросил 78 млрд евро от МВФ и ЕС.

Как ожидается, в этом году Греция должна выйти из экономической рецессии.

"Мой вывод таков: программы помощи срабатывают, и не нужно забывать, для чего они были разработаны: избежать хаотичного дефолта и дать возможность странам встать на ноги и финансировать самих себя с помощью заимствований", - сказал президент Еврокомиссии.