Общественный Совет Майдана требует от оппозиции единого кандидата и роспуска парламента

Если же оппозиционеры не смогут заблокировать парламент и остановить бюджетный процесс, то они должны сложить свои 151 мандат, заявили представители ОСМ на встрече с журналистами, сообщает Радио Свобода.

Они назвали свой дедлайн для выдвижения оппозицией единого кандидата – 10 января. Если этого не случится, обещают отреагировать, но пока не уточняют, как именно.

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«Мы понимаем аргументацию, что если выдвинуть единого кандидата от оппозиции, то существует опасность, что его могут отравить или что-то другое сделать. Но поверьте нам, есть механизмы, которые ограждают от этого настолько, насколько это возможно. Для чего нужен единый кандидат? Для того чтобы общественность до того сделала аудит этого кандидата для того, чтобы его поддержать. Избирательная кампания на президентских выборах начинается на следующий день после них. Уже и так времени упущено очень много», – заявил член Общественного совета Павел Жовниренко.

ОСМ готовится к I Форуму евромайданов, который должен состояться в Харькове 11-12 января, для чего утвердил технические задания для делегатов.

Справка. Общественный Совет Майдана позиционирует себя как координационный орган общественных движений, организаций и инициатив Майдана. По выражению координатора Совета, "ГРМ выполняет функцию рефери между политиками от власти и оппозиции", при этом в него не входят политические партии и объединения.