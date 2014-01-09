ЦИК зарегистрировала Даценко и Пилипишина народными депутатами

Как передает корреспондент, в частности, на сегодняшнем заседании были зарегистрированы депутатами Леонид Даценко, избранный в одномандатном избирательном округе № 197, и Виктор Пилипишин, избранный в одномандатном избирательном округе № 223.

В соответствии с постановлением ЦИК, Даценко и Пилипишину будут выданы временные удостоверения установленного образца, а это постановление будет направлено в Верховную Раду.

Кроме того, на заседании были утверждены временные сметы ЦИК на I квартал 2014 года по двум бюджетным программам: о "Проведении выборов народных депутатов Украины" на общую сумму 710 тыс. 400 грн и о "Функционировании Государственного реестра избирателей" на общую сумму 131 тыс. 700 грн.

Читайте также: "Свободовец" Левченко в суде обжалует победу Пилипишина

Как сообщал УНИАН, довыборы в Верховную Раду в пяти одномандатных избирательных округах прошли 15 декабря 2013 года.

В округе №94 (Обуховский и Васильковский районы, Киевская область) из 58,25% голосов победил самовыдвиженец Руслан Бадаев. В округе №132 (Первомайск, Николаевская область) из 47,85% голосов победил самовыдвиженец Николай Круглов. В округе №194 (Черкасская область) из 53,54% голосов победил самовыдвиженец Михаил Поплавский.

В округе №197 (Черкасская область) 63,51% голосов победил единый кандидат от оппозиции Леонид Даценко (ВО "Батькивщина»).

В одномандатном избирательном округе №223 (Шевченковский район Киева) победителем стал самовыдвиженец Виктор Пилипишин, набрав 44,89% голосов избирателей.