Новый год в Праге встретят более 100 тысяч туристов
16:18, 31 декабря 2007Общество
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Гостиницы уже заняты
В столице Чехии Новый год встретят более 100 тысяч туристов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Радио Прага".
Неделю назад на Рождество в Прагу приехали более 60 тысяч иностранных туристов, столичные гостиницы были загружены на 80%, говорится в сообщении.
Аналитики туристического бизнеса отмечают, что впервые число индивидуальных туристов в Чехии превысило число участников групповых экскурсий, организованных туристическими агентствами.
Ожидается, что отметить в Праге наступающий 2008 год приедет более 100 тысяч туристов. Сейчас в городских отелях уже почти не осталось свободных номеров.
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