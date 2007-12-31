Три человека в ”жигулях” сгорели, врезавшись в фуру
11:22, 31 декабря 2007Общество
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Водитель не справился с управлением
30 декабря в 21.20 на 496-м км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель «ВАЗ-21101» превысил скорость движения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль совершил наезд на «DAF 95XF430» с полуприцепом, стоявшим на обочине.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, после столкновения автомобиль «ВАЗ-21101» загорелся. В результате ДТП его водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия. Личности погибших устанавливаются.
|DAF95XF, архивное фото
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