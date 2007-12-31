Три человека в ”жигулях” сгорели, врезавшись в фуру

30 декабря в 21.20 на 496-м км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель «ВАЗ-21101» превысил скорость движения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль совершил наезд на «DAF 95XF430» с полуприцепом, стоявшим на обочине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, после столкновения автомобиль «ВАЗ-21101» загорелся. В результате ДТП его водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия. Личности погибших устанавливаются.