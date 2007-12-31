Милиция изъяла из торговли 2 млн. пиротехнических изделий

Сотрудники органов внутренних дел во время проверок торговых заведений изъяли почти 2 млн. пиротехнических изделий, которые реализовались незаконно.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в канун новогодних и рождественских праздников Департаментом общественной безопасности МВД Украины, органами внутренних дел на местах во взаимодействии с контролирующими органами осуществляется комплекс мероприятий по проверке рынков, магазинов, коммерческих структур, торговых заведений, мест изготовления, хранения, возможной реализации населению пиротехнической продукции и мест массового отдыха граждан.

Особое внимание работников милиции нацелено на прекращение фактов реализации населению несертифицированной пиротехнической продукции, изъятие пиротехнических изделий во время их продажи в неустановленных местах, без соответствующих документов, а также на установление лиц, которые совершают хулиганские действия, занимаются самодельным изготовлением и сбытом пиротехники.

В ходе этих мероприятий работниками органов внутренних дел проверено 1056 торговых заведений, которые имеют соответствующие лицензии МВД Украины по реализации пиротехнической продукции, и 14 тыс. 147 стихийных мест возможной реализации населению данной продукции.

Установлено 896 фактов продажи пиротехнических изделий без соответствующих документов и 707 фактов торговли ими в неустановленных местах.

Всего изъято почти 2 млн. пиротехнических изделий, из которых свыше 1,7 млн. – петарды. За нарушение правил торговли пиротехническими средствами 1349 лиц привлечены к административной ответственности и 214 - за противоправное применение пиротехники.

Так, 18 декабря в Тернополе на рынке у частного предпринимателя, который не имел лицензии на реализацию пиротехнических средств и сертификата на отмеченные товары, работниками милиции изъято более 15 тысяч пиротехнических изделий.

В Черновцах 22 декабря во время проверки рынка за нарушение установленных правил торговли у продавца изъято 5 тысяч единиц такого товара.

Факт торговли пиротехническими изделиями без соответствующих документов 26 декабря также установлен в г. Евпатория во время проверки одного из крупных магазинов, изъято более 10 тысяч единиц пиротехнических изделий. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы.

Чрезвычайные происшествия с использованием пиротехнической продукции за время проведения профилактических мероприятий не зарегистрированы.

Работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с применением пиротехнических средств, продолжается.