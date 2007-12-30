Брат-2: в Ровно - новый начальник милиции

В Ровно коллективу управления МВД Украины в области представили нового начальника – полковника милиции Ярослава ГОЛОМШУ, который раньше работал заместителем начальника службы внутренней безопасности Львовского УМВД.

Как передает корреспондент УНИАН, Я.ГОЛОМША сменил на этом посту генерала-майора милиции Сергея ПОДДУБНОГО, который переведен в резерв МВД. Нового начальника областной милиции представил заместитель министра внутренних дел Украины Владимир ЕВДОКИМОВ. В представлении приняли также участие председатель облгосадминистрации Виктор МАТЧУК и председатель облсовета Александр ДАНИЛЬЧУК.

Я.ГОЛОМША – родной брат заместителя Генерального прокурора Украины Николая ГОЛОМШИ. Оба брата в прошлом работали в Ровенской области – Н.ГОЛОМША был прокурором области, а Ярослав - замначальника управления по борьбе с оргпреступностью областного УМВД.