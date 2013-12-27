Завтра температура в Украине может подняться до 13° тепла

Завтра в Украине осадки не ожидаются.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, по всей стране, кроме северной части, местами туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на юге Крыма 2-5° тепла; днем 1-6° тепла, в Крыму и на Прикарпатье местами 8-13°.

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В Киеве и области в субботу - без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла, в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла.