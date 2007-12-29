Пожар на шахте в Волынской области

В Волынской области на шахте "Нововолынская №10" (ООО "Западстройпром") ликвидирован пожар.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 1 ч. 10 мин. ночи 29 декабря на шахте "Нововолынская № 10" по неизвестной причине загорелся кабель питания калориферной установки, расположенной у клетьевого ствола. В момент аварии в шахте находились 67 человек. Они были оповещены об аварии и выведены к клетьевому стволу. Продукты горения в воздухоподающий (клетьевой) ствол не попадали . Вентилятор главного проветривания шахты работал в нормальном режиме .

С целью ликвидации аварийной ситуации электроэнергия на калориферную установку была отключена. На шахту прибыло одно отделение горноспасателей, которое совместно с членами шахтной горноспасательной команды ликвидировало огонь порошковыми огнетушителями.

В 1 ч . 42 мин . Пожар был полностью ликвидирован. При аварии никто не пострадал.