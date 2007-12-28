Следующая сессия парламента начнется с Послания Президента
22:20, 28 декабря 2007Общество
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Об этом сообщил Арсений Яценюк
Следующая сессия парламента начнется с заслушивания ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде относительно внутренней и внешней политики страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.
Как сообщал УНИАН, первая сессия Верховной Рады VI созыва завершится 18 января.
В.ЮЩЕНКО планирует направить ежегодное Послание к Верховной Раде в январе-феврале 2008 года.
Глава государства отметил, что Послание к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины «на сегодня практически готово, оно дорабатывается в контексте бюджетного процесса».
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