Следующая сессия парламента начнется с Послания Президента

Следующая сессия парламента начнется с заслушивания ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде относительно внутренней и внешней политики страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, первая сессия Верховной Рады VI созыва завершится 18 января.

В.ЮЩЕНКО планирует направить ежегодное Послание к Верховной Раде в январе-феврале 2008 года.

Глава государства отметил, что Послание к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины «на сегодня практически готово, оно дорабатывается в контексте бюджетного процесса».