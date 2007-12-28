Ющенко просит Тимошенко дать денег на кино

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правительство увеличить расходы на развитие национальной кинематографии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом идет речь в письме Президента к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В.ЮЩЕНКО выражает обеспокоенность ситуацией, сложившейся с обеспечением условий для развития национальной кинематографии.

Глава государства отмечает, что Указом Президента Украины от 13 сентября 2007 года № 868 «О мерах по содействию развитию национальной кинематографии» Кабинету министров Украины поручено предусмотреть в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» увеличение ассигнований на потребности кинопроизводства по бюджетной программе «Создание и распространение национальных фильмов».

Однако проектом государственного бюджета Украины на 2008 год на отмеченную бюджетную программу предусмотрено 50 млн. грн., как и в предыдущие годы.

Президент подчеркивает, что, по оценкам специалистов, за эти средства можно изготовить лишь 5 полнометражных и 30 короткометражных неигровых картин. В то же время ежегодно на отечественный кинорынок завозится 10 тысяч лент иностранного производства.

В.ЮЩЕНКО убежден, что при таких условиях украинское кино лишено возможности влиять на национальное культурно-информационное пространство, формировать национальную идентичность, способствовать консолидации общества.

Глава государства просит правительство при доработке проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» предусмотреть существенное (в разы) увеличение расходов по бюджетной программе «Создание и распространение национальных фильмов».