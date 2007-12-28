Нафтогаз собирается задолжать еще 280 миллионов

НАК "Нафтогаз Украины" намерена привлечь кредит ОАО «Ощадбанк» на сумму 280 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.

По словам собеседника агентства, в начале декабря компания, в соответствии со ст. 13 Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2007 год", согласовала проект кредитного договора с Министерством топлива и энергетики и Министерством финансов.

Кроме того, в конце ноября правление НАК "Нафтогаз Украины" рассмотрело и одобрило проект кредитного договора.

Также источник сообщил, что компания привлекает кредитные средства для закупки у ЗАО "УкрГаз-Энерго" природного газа для его дальнейшей поставки в 2008 году предприятиям теплокоммунэнерго и бюджетным организациям.

На сегодняшний день компания ожидает согласования проекта кредитного соглашения от Специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов.