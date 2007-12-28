Луценко направил в Крым спецбригаду

В Крыму будет работать специальная бригада по борьбе с бандитизмом, которую возглавил начальник Департамента уголовного розыска МВД Украины Василий ПАСКАЛ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Симферополе сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Василий ПАСКАЛ поселяется в Крыму, возглавляет спецбригаду по борьбе с бандитизмом. Через три месяца - доклад (о проделанной работе – УНИАН)», - сказал глава МВД, представляя В.ПАСКАЛА сотрудникам крымской милиции.

Помимо этого министр обратился к исполняющему обязанности начальника милиции Крыма Николаю ИЛЬИЧЕВУ с требованием предотвратить выезд за пределы Украины «главных действующих лиц» громких уголовных дел. Ю.ЛУЦЕНКО также попросил поставить к фигурантам этих уголовных дел охрану, чтобы они, «не дай Бог, не сделали себе харакири» и «смогли отпраздновать Новый год».

Напомним, в конце 90-х годов прошлого века в Крыму активно действовали ряд организованных преступных группировок, самые мощные из них – «Сейлем» и «Башмаки». Ю.ЛУЦЕНКО, будучи министром внутренних дел, после Оранжевой революции, заявил на одной из пресс-конференций, что в парламент Крыма на выборах-2006 идет криминалитет, среди которого члены ОПГ. Милиция снова начала расследовать так называемые "расстрельные дела". Некоторые члены банд выехали за пределы Украины.