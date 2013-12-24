Сбежавшего из херсонской колонии заключенного задержали в Днепропетровске

В Днепропетровске задержали заключенного, который 18 декабря сбежал из Северной колонии №90 (Херсонская область).

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-офицер облуправления Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтСУ) Гаянэ Оганесян оперативники пенитенциарной службы получили информацию, что сбежавший осужденный, 24-летний Александр Безматерных, находится в Днепропетровске.

В результате оперативно-следственных действий 23 декабря беглец был задержан. Операцией по поимке руководил начальник колонии, полковник Алексей Луговской.

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У сбежавшего нынешнее заключение третье. Последний раз Безматерных был осужден к 3 годам лишения свободы 11 декабря 2012 года Суворовским районным судом г. Херсона, по статьям 190 ч. 2 (мошенничество) и 185 ч. 3 (кража) УК Украины.

Отсутствие осужденного было обнаружено начальником отделения 18 декабря в 17:15 во время проверки осужденных на участке социальной реабилитации Северной ИК № 90, которые работают на контрагентском объекте (Херсон, ул. Бериславское шоссе, 13).