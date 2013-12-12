В Киеве во время конвоирования сбежал особо опасный преступник

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киевской области, областная милиция разыскивает особо опасного преступника Ребрика Александра Александровича, 1992 года рождения, которого неделю тому назад суд Иванковского района приговорил по ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) к 9 годам лишения свободы.

Сегодня около 13:00 во время конвоирования из Иванкова в Киевский следственный изолятор он выбил задние двери спецавтомобиля и скрылся в районе улицы Овручской в городе Киев.

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Особые приметы: рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы черное короткие, возле носа шрам.

В апреле текущего года он вместе с двумя своими подельниками совершил разбойное нападение на семью пенсионеров в Полесском района Киевской области, над которыми жестоко издевались, пытали, а хозяина дома убили. Добычей нападавших стали около двух тысяч гривен.

Беглец был ранее неоднократно судим за кражи и хулиганство и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Предупреждаем всех жителей и гостей столицы и столичного региона, будьте бдительны и осторожны. В случае получения какой-либо информации о сбежавшем преступнике, просим Вас обращаться в ближайшее отделение милиции или по телефонам (04591) 5-13-41, 096-993-38-52, 102.