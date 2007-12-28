Области ждут от Тимошенко обещанных Януковичем премий

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ просит правительство премировать области, которые перевыполнили план поступлений в государственный бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.АСАДЧЕВ заявил журналистам на пресс-конференции.

«Такая норма была выписана в бюджете-2007. Те области, которые перевыполнили план поступлений в госбюджет от налогов, которые собираются на их территории, имеют право на часть премирования. Эта доля должна была быть определена постановлением правительства - такой порядок перечисления средств. Полтавская область перевыполняет бюджет более чем на 200 млн. грн. Вот где-то 100 млн. грн. мы должны были бы получить», - сказал В.АСАДЧЕВ.

Однако, по его словам, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА не выполнило соответствующее постановление, и новый Кабмин отказывается от обязательств старого правительства.

В.АСАДЧЕВ отметил, что в прошлые годы была такая система премирования, и доля премии составляла 50% от суммы перевыполнения плана начислений в госбюджет.