Дочь Литвина откроет в Киеве Дом роскоши

Дочь известного политика Елена Литвин после развода с мужем открывает в Киеве Дом роскоши «Вилла Гросс», пишет газета «Дело».

За неделю до Нового года дочь лидера блока Литвина развелась со своим супругом Дмитрием Крейниным, сыном известного днепропетровского бизнесмена. Бизнес-вумен решила отказаться от любого участия в делах юридической фирмы «Гарантия», которую Елена Литвин создавала вместе с бывшим супругом, и переквалифицироваться на торговлю эксклюзивными предметами роскоши для обеспеченных женщин.

«В начале февраля открываю вместе с итальянскими партнерами не магазин, и даже не бутик, а Дом роскоши «Вилла Гросс». Подобного проекта не было не только в Украине, а, может быть, и в мире, - заявила Елена Литвин изданию. - Дом роскоши разместится в старинном особняке 1860 года, расположенном в центре столицы. Необычным будет его оформление снаружи и внутри, а также продаваемая продукция. Она будет ориентирована на состоятельных женщин. Если девушка купит у нас платье, оно окажется единственным в Киеве».

Говорить о том, во сколько именно обойдется такой проект – старинный особняк в центре Киева, эксклюзивная отделка и оформление… Елена Литвин отказалась. Назвала лишь примерную сумму, очевидно, несколько заниженную по сравнению с реально существующими в столице ценами. «Мы с итальянскими партнерами вошли в коммерческое предприятие на равных условиях. Называть компаньонов не стану — их фамилии все равно ни о чем не скажут. Они долгое время прожили в Италии. Как и не скажу о конкретных суммах. Во-первых, не хочу. Во-вторых, нужно сесть и посчитать. Это не миллион, точно. Скажем так, до 100 тысяч долларов».