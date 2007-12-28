Киевсовет передал под застройку 40 га из зеленых зон города
Часть проектов решений не была обнародована
Киевский городской совет передал под застройку более 40 га земель из зеленых зон города.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты в четверг, 27 декабря, на пленарном заседании сессии Киевсовета.
В частности, согласно решениям, на ул. Минской Оболонского района в Пуще-Водицком лесничестве Святошинского лесопаркового хозяйства 28,6 га земли исключены из категории земель лесохозяйственного назначения и отнесены к землям рекреационного назначения и запаса жилой и общественной застройки. Земля передана ООО «Хоккейный клуб «Сокол Киев» в долгосрочную аренду на 15 лет для строительства спортивно-оздоровительного комплекса с ледовым стадионом и административным зданием.
С внесением изменений в Программу зеленой зоны столицы исключены из категории зеленых территорий и переданы в фонд общественной застройки земельные участки:
- площадью 2,2 га лесных площадей в Днепровском лесничестве (возле объездной дороги г. Бровары в Днепровском районе столицы). Земля передана ООО «Строительные технологии ГРУПП» в аренду на 10 лет для строительства гостиницы с ресторанным комплексом;
- площадью 3,9 га также возле объездной дороги г. Бровары в Днепровском районе столицы. Земля передана ООО «Строительные технологии ПЛЮС» для строительства жилых домов, объектов социальной инфраструктуры, хозяйственных зданий и тому подобное;
- площадью 2,9 га озелененных территорий возле Дарницкого ручья на жилом массиве Позняки-Западные. Земля (в составе земельного участка общей площадью 3,68 га) передается в аренду на 30 месяцев КП «Жилинвестстрой-УКБ» для строительства многоэтажной автостоянки.
Также принято решение о выведении из территории усадебной застройки земельного участка площадью 0,14 га и передачи его под застройку на ул. Редутной, 16-а в Печерском районе. Земля передается в общее пользование частным лицам для строительства и эксплуатации торгово-офисного комплекса.
Кроме того, принято решение о выведении из фонда зеленых зон земельного участка в сквере на ул. Глубочицко-Соляной в Шевченковском районе (пересечение ул. Глубочицкой и Лукьновской). Земля передается в аренду на 1 год физическому лицу для строительства офисно-торгового центра. Таким образом, зеленая зона сквера уменьшится на 0,05 га.
В пределах прибрежной защитной полосы реки Десенка в Деснянском районе земельный участок площадью 0,12 га передан под сооружение спортивно-оздоровительного комплекса, который будет строить дочернее предприятие «Спортивно-оздоровительный комплекс «Автомобилист». Согласно решению Киевсовета, всего предприятие получило в аренду на 10 лет для реализации своего проекта земельный участок площадью 2,85 га на берегу р. Десенка.
Точной информации о площади, выведенной из зеленых зон, нет, поскольку значительная часть рассмотренных Киевсоветом проектов решений не была обнародована.