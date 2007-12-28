Эксперты успокаивают киевлян: эпидемии чумы и холеры не будет

Президент научно-производственного онкологического и кардиологического центра MaxWell, доктор биологических наук Кеннет АЛИБЕК утверждает, что возбудители чумы и холеры не обладают устойчивостью, которая позволила бы им сохраниться на достаточно длинный период времени.

Об этом эксперт заявил Институту Горшенина, комментируя сообщения о том, что на месте проведения строительных работ возле Октябрьской больницы в Киеве разрыли могильник XVIII века, где были похоронены умершие от чумы, холеры и сибирской язвы.

По словам К.АЛИБЕКА, возбудители чумы и холеры, вне зависимости от того, что они являются достаточно серьезными патогенами, не обладают устойчивостью, которая позволила бы им сохраниться где-либо и в чем-либо на достаточно длинный период времени.

К.АЛИБЕК добавил, что примерно через два-три месяца после того, как умершие от этих болезней люди захоронены, выделить из их тел возбудителей чумы и холеры уже невозможно. Поэтому данное захоронение не является источником эпидемии чумы и холеры в Киеве и уже никогда им не будет, считает доктор биологических наук.

В тоже время он добавил, что возбудитель сибирской язвы более стабилен. «Его особенностью является то, что он может переживать в почве десятилетия, а может быть даже, и до 100 лет в виде спор – так называется форма переживания этого возбудителя в почве. Но в то же время мы не должны быть наивными. Сибирская язва представляет угрозу только в том случае, когда она распространяется воздушно-капельным путем, то есть распыляется в виде аэрозоля в воздухе. Особенностью вируса сибирской язвы является то, что он является высоколетальным, но низко инфекционным. То есть для того, чтобы вызвать заболевание у одного человека, нужно вдохнуть, по меньшей мере, несколько тысяч спор. Вероятность того, что при раскопках этих могильников будет образовываться мощный аэрозоль и эти споры будут разлетаться, практически равна нулю», - подчеркнул К.АЛИБЕК.

По его словам, строительство можно продолжать, и разрытие могильника не будет угрожать здоровью людей.

«То есть, я могу однозначно сказать, что можно копать. Даже если единичные споры будут обнаружены, что крайне маловероятно, то никакой эпидемии ни чумы, ни холеры, ни сибирской язвы в Киеве данные раскопки не спровоцируют», - заявил К.АЛИБЕК.

Как сообщали на этой неделе некоторые СМИ, возле Центральной городской клинической больницы (Октябрьской больницы) при строительстве дома разрыли могильник XVIII века, где были похоронены умершие от чумы и сибирской язвы. Ученые предупреждают, что это опасно и может привести к возникновению нового очага инфекции.

В попытке привлечь к проблеме внимание властей акцию протеста 24 декабря устроили врачи клиники и жильцы окружающих домов.

По данным участников акции, именно здесь располагался изолятор для больных чумой, холерой и сибирской язвой, они умирали сотнями. Тела умерших по специальному указанию было запрещено перевозить по городу и приказано хоронить поблизости.

Между тем, главный государственный санитарный врач Сергей БЕРЕЖНОВ заявляет, что пока нет документально подтвержденной информации о том, что возле Октябрьской больницы есть захоронение людей, умерших от сибирской язвы и чумы.

С.БЕРЕЖНОВ отметил, что параллельно чиновники займутся поиском подтверждающих документов, и "только после проведения исследований можно будет точно сказать, есть ли в этом месте возбудители опасных болезней, или нет, и принять меры".

27 декабря по поручению Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО строительные работы возле Октябрьской больницы были приостановлены.

Кроме того, проводится сбор проб почвы на земельном участке по улице Шелковичной, 39/1 для лабораторных исследований. Со специалистами, осуществляющими бурение для забора почвы, проведен специальный инструктаж. На время выяснения достоверности информации о наличии на этой территории могильника, где могут быть возбудители особо опасных болезней, территория стройплощадки тщательным образом будет охраняться.