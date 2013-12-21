В Киев прибыл Вифлеемский огонь мира

Как передает корреспондент УНИАН, официальная передача украинскими пластунами Вифлеемского огня мира состоялась в 12.00 на Владимирской горке у памятника князю Владимиру Великому. В акции приняли участие около 50 киевлян и гостей столицы.

Как сообщили организаторы церемонии, передача огня в Национальный музей «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» должна пройти в 15.00, а потом огонь будет передан участникам акции протеста на Евромайдане.

По словам организаторов, огонь будет разнесен в больницы, церкви, а также на Майдан Незалежности активистам акции протеста. «После церемонии пластуны и скауты постараются разнести огонь в максимальное количество церквей, больниц, сиротских домов, чтобы каждый мог почуствовать дух Рождества. Также в 17.00 мы передадим огонь общине на Майдане», - сказал один из пластунов.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря украинские пластуны получили Вифлеемский огонь мира на польской границе, после чего передали его активистам львовского Евромайдана.

Вифлеемский огонь мира - это международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества, целью которой является распространение символического огня, зажженного в Вифлееме. Впервые огонь в Украину попал в 1992 году. Сама акция была основана в 1988 году австрийской телерадиокомпанией как благотворительный шаг: донести свет с места рождения Иисуса Христа тем, кто празднует Рождество вне дома. В Тот же год инициативу поддержали скауты Вены, а впоследствии – скауты других стран.